Aktien New York Schluss: Rekorde nur am Anfang - Trump-Putin-Treffen im Fokus

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Tag des Gipfeltreffens zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem Kremlchef Wladimir Putin ist aus der anfänglichen Rekordlaune der Anleger am Ende Zurückhaltung geworden. Standardwerte präsentierten sich am Freitag in etwas besserer Form als Technologie-Aktien.

Der Leitindex Dow Jones Industrial hatte zum Börsenstart seine acht Monate alte Bestmarke deutlich übertroffen und bis auf fast 45.204 Zähler zugelegt. Zum Handelsschluss war mit plus 0,08 Prozent beim Stand von 44.946,12 Punkten von dem Gewinn fast nichts mehr übrig. Auf Wochensicht verzeichnete der Dow einen Aufschlag von 1,7 Prozent.

Die Aktien des Krankenversicherers UnitedHealth waren am Freitag im Dow mit einem Plus von 12 Prozent der stärkste Wert. Hintergrund waren umfangreiche Aktienkäufen durch die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway.

Auch der marktbreite S&P 500 hatte zum Börsenbeginn ein Rekordhoch erreicht, ehe er ins Minus drehte und 0,29 Prozent schwächer auf 6.449,80 Punkten schloss. Die Woche brachte einen Zuwachs von 0,9 Prozent.

Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es zum Wochenschluss um 0,51 Prozent auf 23.712,07 Punkte nach unten. Das Barometer hatte vor zwei Tagen einen Höchststand erklommen. Der Wochengewinn beläuft sich auf 0,4 Prozent. Am Freitag belasteten Kursverluste von gut 14 Prozent der Papiere von Applied Materials den Techsektor und zogen vor allem Chipwerte nach unten./ajx/he

