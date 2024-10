Aktien New York Schluss: Renditeanstieg lastet vor allem auf Tech-Werten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die weiter steigenden Renditen am Anleihemarkt haben die US-Börsen am Mittwoch deutlich in die Verlustzone gedrückt. Vor allem die zinssensiblen Technologiewerte gerieten unter Druck. Steigende Kapitalmarktzinsen bewirken, dass die erhofften hohen Gewinne dieser Wachstumsunternehmen aus heutiger Sicht weniger wert sind.

Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 0,96 Prozent auf 42.514,95 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,92 Prozent auf 5.797,42 Punkte. Für den technologiewertelastigen NASDAQ 100 ging es um 1,55 Prozent auf 20.066,96 Punkte nach unten.

"Schon seit Wochenbeginn bremsen die weltweit steigenden Anleiherenditen die Lust auf Aktien", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. "Wieder schwindende Zinssenkungserwartungen in den Vereinigten Staaten werden von einem stärkeren Dollar begleitet." Die Aussicht auf eine nach den US-Wahlen potenziell inflationär wirkende Neuverschuldung bei anhaltendem Wachstum versetze den geldpolitischen Lockerungs-Ambitionen der Notenbank einen Dämpfer./la/he