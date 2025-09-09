Aktien New York Schluss: US-Börsen bauen Vortagesgewinne etwas aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag an ihre moderaten Gewinne zu Wochenbeginn angeknüpft und etwas weiter zugelegt. Die Anleger setzen zunehmend darauf, dass die Notenbank noch in diesem Monat nach einer langen Pause eine weitere Zinssenkung zur Ankurbelung der Wirtschaft vornehmen wird, hieß es aus dem Handel. Schließlich waren die jüngsten Arbeitsmarktberichte enttäuschend schwach ausgefallen. Zudem war das Beschäftigungswachstum in den zwölf Monaten bis zum März 2025 weit weniger robust gewesen als zuvor berichtet, wie aus der vorläufigen Benchmark-Revision der Regierung hervorgeht.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,43 Prozent auf 45.711,34 Punkte. Für den marktbreiten Aktienindex S&P 500 ging es um 0,27 Prozent auf 6.512,61 Punkte nach oben. Der viel beachtete, technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 notierte 0,33 Prozent höher bei 23.839,80 Punkten. Der umfassendere Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) erreichte ein weiteres Rekordhoch und schloss 0,37 Prozent im Plus.

Trotz der deutlichen Risse auf dem Arbeitsmarkt gehen die Anleger davon aus, dass die Wirtschaft noch robust genug ist, um die Unternehmensgewinne anzukurbeln. Allerdings nahmen zuletzt die geopolitischen Spannungen wieder zu, was sich in einem weiteren Rekordhoch beim Gold niederschlug. Denn Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge die Führungsspitze der islamistischen Hamas in Doha, der Hauptstadt des Golfstaats Katar, angegriffen./la/nas