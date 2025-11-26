|
26.11.2025 22:20:38
Aktien New York Schluss: Weitere Gewinne vor 'Thanksgiving'
NEW YORK (dpa-AFX) - Hoffnungen auf eine erneute Leitzinssenkung im Dezember haben die US-Börsen auch am Mittwoch angetrieben. Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten hatten zuletzt der zeitweise tot geglaubten Zinsfantasie neue Nahrung gegeben.
Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,67 Prozent auf 47.427,12 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,69 Prozent auf 6.812,61 Punkte nach oben. Der von großen Tech-Aktien dominierte NASDAQ 100 gewann 0,87 Prozent auf 25.236,94 Punkte. Wegen "Thanksgiving" findet am Donnerstag kein und am Freitag nur ein verkürzter Handel an den US-Börsen statt./la/he
