NASDAQ Composite Index
|
21 798,70
|
98,31
|
0,45 %
|
08.09.2025 22:24:38
Aktien New York Schluss: Zinshoffnungen stützen die US-Börsen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Montag mit moderaten Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag untermauerte die Hoffnungen auf eine baldige Leitzinssenkung durch die Notenbank Fed. Eine Zinslockerung in der kommenden Woche sei bereits vollständig eingepreist, hieß es am Markt. Eventuell könnte die Fed die Leitzinsen sogar deutlich senken, um die Wirtschaft anzukurbeln.
Nach den schwachen Arbeitsmarktdaten könnte wohl nur noch eine deutlich positive Überraschung bei den Inflationsdaten in dieser Woche eine Zinssenkung verhindern, sagte Chris Larkin von dem zur Bank Morgan Stanley gehörenden Online-Broker E-Trade. Allerdings riet der Experte auch zur Vorsicht. Da Zinssenkungen zunehmend in die Prognosen einflössen, dürfte der Markt kurzfristig weniger geneigt sein, weitere Anzeichen einer Konjunkturabkühlung zu ignorieren.
Der breit aufgestellte Tech-Index Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) hatte in diesem Umfeld ein weiteres Rekordhoch erreicht, bevor die Gewinne abschmolzen. Am Ende stand noch ein Plus von 0,45 Prozent auf 21.798,70 Punkte zu Buche. Der enger gefasste NASDAQ 100 stieg um 0,46 Prozent auf 23.762,30 Punkte.
Bei den Standardwerte-Indizes legte der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,25 Prozent auf 45.514,95 Punkte zu. Der sehr breit gestreute S&P 500 gewann 0,21 Prozent auf 6.495,15 Punkte./la/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|21 798,70
|0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGegenwind aus Frankreich droht: ATX-Anleger letztlich in Kauflaune -- DAX schließt den Montagshandel im Plus -- US-Börsen in Grün -- Schlussendlich Gewinne an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Gewinnen. Auch der DAX legte zum Wochenstart zu. An der Wall Street ging es nach oben. In Fernost dominierten zum Wochenstart die Käufer.