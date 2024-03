Aktien New York Schluss: Zinshoffung belebt die Rekordrally wieder

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre Rekordrally teilweise wieder aufgenommen. Nach einem relativ verhaltenen März-Auftakt werden die Anleger seit dem Vortag wieder mutiger. Grund ist die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen, die sich weiter erhärtete. Dies zeigte sich vor allem im Technologiesektor, der mit einem erneuten Rekordhoch am deutlichsten vorpreschte.

Der technologielastig aufgestellte NASDAQ 100 zog um 1,56 Prozent auf 18 297,99 Punkte an. Der breit aufgestellte S&P 500 folgte dem um 1,03 Prozent auf 5157,36 Zähler nach oben. Er erreichte ebenfalls seine nächste Bestmarke. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) hinkte mit einem Anstieg um 0,34 Prozent auf 38 791,35 Zähler hinterher. Zu einem Rekord hat er noch fast 500 Punkte zu gehen.

Thema Nummer eins blieb die künftige Geldpolitik . Am Markt hieß es, Anleger setzten nun wieder stärker darauf, dass die weltweit wichtigsten Notenbanken im Juni mit ihren Zinssenkungen beginnen. Anlass zu dieser Denkweise gaben jüngste Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell und die Europäische Zentralbank, die einen etwas schnelleren Rückgang der Inflation erwartet./tih/jha/