Aktien New York: Tech-Indizes erklimmen wieder Rekorde

NEW YORK (dpa-AFX) - In einem für Aktien weiter freundlichen Umfeld haben die US-Technologieindizes am Freitag ihre Rekordjagd wieder aufgenommen. Nach wie vor werden die Börsen in den USA von der Aussicht auf eine lockere Geldpolitik und die Hoffnung auf gute Geschäfte im Bereich Künstliche Intelligenz getrieben. Gleichwohl hielten sich die Kursbewegungen zum Wochenschluss in Grenzen.

Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 hatte im frühen Handel erstmals die Marke von 18 100 Punkten geknackt und stieg zuletzt um 0,47 Prozent auf 18 128,42 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,22 Prozent auf 5107,66 Zähler bergauf. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) aber gab um 0,19 Prozent auf 38 923,03 Punkte nach. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Verlust von etwa einem halben Prozent an./la/jha/