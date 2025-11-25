25.11.2025 16:35:38

Aktien New York: Tech-Werte wieder unter Druck - Dow legt weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die zuletzt klar erholten Technologiewerte an den US-Börsen haben am Dienstag wieder nachgegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen legte etwas weiter zu.

Anleger blickten auf Konjunkturdaten, die wegen der zwischenzeitlichen, teilweisen Schließung von Regierungsbehörden mit großer Verspätung veröffentlicht wurden. So waren die Umsätze im Einzelhandel im September weniger gestiegen als erwartet. Beobachtern zufolge könnte dies ein weiteres Argument für eine Leitzinssenkung der Notenbank Fed im Dezember sein.

Der Dow legte um 0,16 Prozent auf 46.522 Punkte zu und baute damit seine Vortagesgewinne etwas aus. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,28 Prozent auf 6.686 Punkte nach. Für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 0,87 Prozent auf 24.657 Punkte bergab./la/he

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas fester -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Mittwoch etwas höher. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.
