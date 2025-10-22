|
22.10.2025 16:11:38
Aktien New York: Verhaltener Handelsauftakt
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch nur wenig verändert eröffnet. Die angelaufene Quartalsberichtssaison zeichnet angesichts der Zollthematik, des Stillstands zahlreicher US-Regierungsbehörden und geopolitischer Risiken bislang ein uneinheitliches Bild.
Der Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 46.817 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zeigte sich kaum verändert bei 6.734 Zählern. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,2 Prozent auf 25.089 Punkte nach unten./edh/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert zur Wochenmitte seitwärts. Der deutsche Leitindex steckt leichte Verluste ein. Die US-Börsen zeigen sich kaum verändert. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch in Rot.