Aktien New York: Verhaltener Handelsauftakt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch nur wenig verändert eröffnet. Die angelaufene Quartalsberichtssaison zeichnet angesichts der Zollthematik, des Stillstands zahlreicher US-Regierungsbehörden und geopolitischer Risiken bislang ein uneinheitliches Bild.

Der Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 46.817 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zeigte sich kaum verändert bei 6.734 Zählern. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,2 Prozent auf 25.089 Punkte nach unten./edh/he

