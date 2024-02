Aktien Osteuropa Schluss: Ohne klare Richtung - Warschau sehr fest

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben sich zum Wochenauftakt ohne klare Richtung aus dem Handel verabschiedet. Deutliche Kursgewinne gab es am Montag am polnischen Aktienmarkt. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street ging es bergauf. Negative Vorzeichen gab es hingegen an den Handelsplätzen in Budapest und Moskau.

Am Warschauer Aktienmarkt schloss der Wig-20 (WIG 20) 1,55 Prozent höher bei 2345,13 Punkten. Der marktbreite WIG gewann 1,24 Prozent auf 79 424,63 Zähler.

Die Kursgewinne gingen in Polen quer durch die Branchen. Die vier umsatzstärksten Werte waren PKN ORLEN mit einem Kursgewinn von 1,4 Prozent, PKO (PKO Bank Polski) Bank mit plus 0,3 Prozent, Bank Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) mit plus 0,5 Prozent und Allegro (Allegroeu Registered) mit plus 1,7 Prozent. Ten Square Games zogen um 2,9 Prozent hoch. Der Spieleentwickler hatte einen Aktienverkauf über dem aktuellen Kursniveau angekündigt. Dies könnte nach Einschätzung der Erste Group-Analysten eine positive Marktreaktion auslösen.

In Prag legte der PX (PX Prague Stock Exchange Index) um 0,82 Prozent auf 1464,71 Zähler zu. Unter den Schwergewichten am tschechischen Markt gewannen Erste Group (Erste Group Bank) 1,5 Prozent. Beim Energiekonzern CEZ (CEZ AS) gab es hingegen ein Minus von 0,5 Prozent.

Der ungarische BUX gab um 0,34 Prozent auf 64 763,57 Punkte nach. Auf den Leitindex in Budapest drückten vor allem die Abschläge von OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON), die Aktien büßten bei mit Abstand stärksten Handelsumsätzen ein Prozent ein.

Leicht ins Minus ging es nach dem Wochenende auf dem Moskauer Parkett. Der RTS-Index (RTS) schloss 0,13 Prozent leichter bei 1120,94 Punkten./ste/ger/APA/ajx/he