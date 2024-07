Aktien Schweiz freundlich - Adipositas-Mittel beflügelt Roche

ZURICH (Dow Jones)--Mit freundlicher Tendenz ist der schweizerische Aktienmarkt am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 12.334 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 18,62 (zuvor: 13,87) Millionen Aktien.

Rückenwind erhielt der Markt dabei vom Pharma-Schwergewicht Roche. Ein Medikamentenkandidat zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und krankhaftem Übergewicht hat in einem frühen Studienstadium ermutigende Erfolge gezeigt. Für die Roche-Aktie ging es um 5,8 Prozent aufwärts.

Ansonsten überwogen die negativen Vorzeichen, vor allem bei Konjunkturzyklikern. Defensive Werte wie Nestle (+1,1%), Novartis (+0,2%) oder Swisscom (+0,4%) verbuchten mehr oder weniger starken Zulauf.

Marktbeobachter verwiesen auf die wirtschaftspolitischen Pläne des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump . Dieser will im Fall seiner Wahl hohe Zölle auf Importe aus China einführen, aber auch Zölle auf alle anderen Importe. "Laut Trump sollen die Unternehmen direkt in den USA investieren und dort Arbeitsplätze schaffen, das ist klar America first", so ein Marktteilnehmer.

Logitech (-2,4%) wurden von der allgemein eingetrübten Stimmung im Technologiesektor erfasst, nachdem die niederländische ASML eine enttäuschende Prognose gegeben hatte. Daneben belastete die Meldung, dass die US-Regierungen über noch strengere Handelsbeschränkungen gegenüber China nachdenkt, wie es bei CMC hieß. Unter den Nebenwerten konnten sich Ams-Osram dem Verkaufsdruck ebenfalls nicht entziehen und verbilligten sich um 4,4 Prozent.

Nach einer Gewinnwarnung ging es mit der Aktie des Automobilzulieferers Feintool um 7,7 Prozent nach unten.

