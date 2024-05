Aktien Schweiz freundlich - Nestle ziehen SMI nach oben

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Donnerstag von den jüngsten Abgaben etwas erholt. Stützend wirkte die Abwärtsrevision des US-Bruttoinlandsprodukts, die Inflationsängste etwas linderte. Allerdings steht am Freitag in den USA der mit Spannung erwartete PCE-Preisindex zur Veröffentlichung an. Er gilt als das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank, weshalb sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnten.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 11.870 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 18,32 (zuvor: 18,95) Millionen Aktien. Nach den Verlusten der vorigen Tage gewann das SMI-Schwergewicht Nestle nun 3,2 Prozent und hatte damit maßgeblichen Anteil am Anstieg des Leitindex. Händler nannten als Grund für den Kursanstieg optimistische Aussagen von CEO Mark Schneider während einer Veranstaltung der Investmentbank JP Morgan.

Analystenkommentare bewegten die Kurse der beiden Pharmaschwergewichte Novartis (+0,8%) und Roche (-0,6%). Goldman Sachs hatte die Beobachtung von Novartis mit der Einstufung "Buy" aufgenommen. Die Roche-Aktie empfahlen die Analysten jedoch zum Verkauf. Lonza (+1,2%) erholten sich etwas von ihrem jüngsten Abverkauf. Rege nachgefragt wurden auch Logitech, die um 2,2 Prozent zulegten.

Richemont (+0,4%) zeigten sich wenig beeindruckt davon, dass im April weniger Schweizer Uhren nach China exportiert wurden. Insgesamt stieg der Wert der Uhrenexporte im vergangenen Monat um 4,5 Prozent. Die Analysten von Bernstein merkten dazu an, dass der Konsum von Luxusgütern sich verstärkt in andere asiatische Länder, aber auch nach Europa, verlagert habe. Swatch gewannen 0,7 Prozent.

Die UBS (+0,7%) hat derweil Kandidaten für das Rennen um die Nachfolge des noch amtierenden CEO Sergio Ermotti aufgestellt. Die beiden Spitzenkandidaten für die Nachfolge Ermottis sind Iqbal Khan und Rob Karofsky. Khan, bisher alleiniger Leiter des Global Wealth Management (GWM), wird die Leitung der Vorzeigesparte nun gemeinsam mit Karofsky übernehmen, der zuvor die Investmentbank von UBS leitete. Beide wurden am Donnerstag zu Regionalpräsidenten befördert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2024 11:56 ET (15:56 GMT)