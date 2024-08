Aktien Schweiz gut behauptet - Warten auf US-Daten im Wochenverlauf

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem kleinen Plus ist der schweizerische Aktienmarkt in die neue Woche gestartet. Im Vorfeld wichtiger US-Konjunkturdaten im Wochenverlauf herrschte jedoch Zurückhaltung bei den Investoren. Zudem agierten die Anleger nach der turbulenten Vorwoche weiter vorsichtig.

Der SMI verbesserte sich um 0,1 Prozent auf 11.874 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 7 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 11,66 (zuvor: 11,81) Millionen Aktien.

Das Hauptereignis im Wochenverlauf dürften die US-Verbraucherpreise für Juli am Mittwoch sein. Bereits am Dienstag werden die Erzeugerpreise für Juli veröffentlicht und am Donnerstag folgen die Einzelhandelsumsätze, ebenfalls für Juli. Die Daten könnten Einfluss auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank haben. Anzeichen einer Konjunkturabschwächung oder einer nicht ausreichend gesunkenen Inflation könnten die Aktienmärkte wieder ins Trudeln bringen, hieß es.

Die Berichtssaison zum zweiten Quartal, die bisher leicht positiv war, hat derweil ihren Höhepunkt hinter sich. Mit Gewinnen zeigten sich vor allem die Werte aus dem Banken- und Versicherungssektor. Hier ging es für die Aktien von Swiss Life, Zurich Insurance und UBS zwischen 0,4 und 0,8 Prozent nach oben. Die UBS wird am Mittwoch ihre Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2024 11:39 ET (15:39 GMT)