HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich auf "Buy" mit einem Kursziel von 602 Franken belassen. Die Kurse der Versicherer Zurich, Scor und Conduit Re hätten zuletzt übermäßig unter den Waldbränden in Kalifornien gelitten, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun sei es Zeit, zu kaufen. Zurich sei von den dort entstandenen Schäden nur moderat betroffen, während die nicht mehr in der Bilanz geführte US-Beteiligung Farmers von nun steigenden Versicherungspreisen profitieren dürfte./bek/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / 16:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



