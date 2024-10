Aktien Schweiz knapp behauptet - LVMH belastet Luxusgüter-Werte

ZÜRICH (Dow Jones)--Belastet von den Abgaben bei den Werten aus dem Luxusgüter-Sektor hat sich am Mittwoch der schweizerische Aktienmarkt mit einem leichten Minus gezeigt. Auslöser waren enttäuschende Ergebnisse von LVMH für das dritte Quartal. Zusammen mit der Gewinnwarnung von ASML am Vorabend sorgte dies für eine erste Enttäuschung in der laufenden Berichtssaison. Am Donnerstag werden dann aus der Schweiz unter anderem ABB und Nestle Zahlen vorlegen.

Daneben wartete der Markt weiter auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Aussagen von EZB-Ratsmitgliedern aller Coleur und Daten deuten darauf hin, dass die EZB beschließen wird, ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent zu senken.

Der SMI reduzierte sich um 0,2 Prozent auf 12.193 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 7 -gewinner gegenüber, unverändert schlossen 2 Aktien. Umgesetzt wurden 17,06 (zuvor: 20,23) Millionen Aktien.

Für die Aktien von Richemont und Swatch ging es mit dem enttäuschenden Geschäftsbericht von LVMH um 0,9 bzw. 2,7 Prozent nach unten. Hoffnungen auf eine Erholung seien verfrüht gewesen, hieß es bei RBC Capital Markets. Es bestehe nur eine begrenzte Klarheit, ob es in China zu einer Bodenbildung kommt und sich in den USA und Europa die Nachfrage wieder beschleunigt.

Die Aktien von Tecan brachen um 14,5 Prozent ein. Der Labortechnikhersteller hat nach einer ersten Senkung der Prognose bei der Bekanntgabe der Ergebnisse für das erste Halbjahr 2024 nun erneut seine Umsatz- und EBITDA-Margenprognose für das Geschäftsjahr 2024 nach unten genommen. Das Segment Life Science erlebt dem Unternehmen zufolge eine andauernde Nachfrageschwäche in China, wo Kunden ihre Bestellungen weiter verzögerten. Darüber hinaus verzögerten auch biopharmazeutisch orientierte Kunden weiter Projekte mit negativen Auswirkungen auf das Life-Science-Segment.

