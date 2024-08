Aktien Schweiz knapp behauptet - Zurückhaltung vor Zinsentscheiden

ZÜRICH (Dow Jones)--Knapp behauptet hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Montag beendet. Nachdem anfangs noch die positiven Vorgaben der Wall Street vom Freitag gestützt hatten, fielen die Kurse am Nachmittag zurück. Marktteilnehmer verwiesen auf wachsende Nervosität vor Zinsentscheidungen einiger wichtiger Notenbanken, allen voran die US-Notenbank am Mittwoch, und Geschäftszahlen bedeutender Unternehmen im Lauf der Woche. In der Schweiz ist zudem die Handelswoche durch den Nationalfeiertag am Donnerstag verkürzt.

Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 12.215 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber, unverändert schlossen Zurich Insurance. Umgesetzt wurden 14,87 (zuvor: 18,49) Millionen Aktien.

Anleger mieden Konjunkturzykliker und griffen stattdessen zu defensiven Titel. So büßten Holcim 2,7 Prozent ein und ABB 0,9 Prozent. Dagegen erholten sich die nach der Vorlage enttäuschender Zahlen in der vergangenen Woche abgestraften Nestle um 0,1 Prozent. Swisscom rückten um 0,2 Prozent vor. Gesucht waren auch Givaudan (+0,6%).

Von der Krise im Nahen Osten profitierten die Aktien des Logistikers Kühne + Nagel, die um 1,1 Prozent zulegten. Bei einem Raketenangriff auf die Golanhöhen sind am Wochenende zwölf Israelis getötet worden, darunter auch Kinder. Die Anleger setzten auf steigende Frachtraten, wie diese bereits nach Huthi-Angriffen auf Cargoschiffe im Roten Meer der Fall gewesen war.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2024 11:42 ET (15:42 GMT)