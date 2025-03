Aktien Schweiz schwach - Defensive Schwergewichte stabilisieren

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach dem Rekordhoch am Montag hat der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag schwach tendiert. Nicht nur in Europa, auch an den US-Börsen lasteten von der Zollpolitik Donald Trumps entfachten Handelsstreitigkeiten schwer auf den Aktienkursen. Kanada, China und Mexiko haben Gegenzölle angekündigt, nachdem Trump die Zolldrohungen gegen die drei Staaten nun wirksam gemacht hat.

Der Leitindex SMI des Schweizer Aktienmarkts zog sich dabei mit einem Minus von 1,2 Prozent auf 13.001 Punkte noch vergleichsweise gut aus der Affäre. Er profitierte von seiner insgesamt defensiven Zusammenstellung angesichts schwer gewichteter Aktien von weniger konjunkturempfindlichen Unternehmen wie vor allem Nestle, Novartis und Roche. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und 4 -gewinner gegenüber, unverändert schlossen Swisscom, ein weiterer eher defensiver Wert. Umgesetzt wurden 32,82 (Montag: 23,4) Millionen Aktien.

Nestle trotzten mit einem Plus von 1,3 Prozent dem Abwärtstrend, auch Novartis (+0,5%) und Roche (+0,5%) schlossen im Plus und bremsten die Abwärtsbewegung des SMI. Tagesverlierer waren Aktien aus dem Finanzbereich. UBS knickten um 7,2 Prozent ein, Partners Group um 6,2 Prozent.

Kräftig nach unten um 5,0 Prozent ging es auch für Kühne + Nagel. Der Logistikriese erzielte im vierten Quartal zwar einen kräftigen Umsatz- und Gewinnanstieg. Das reichte aber nicht für ein verbessertes Ergebnis auf Jahressicht, so dass das Unternehmen deutlich weniger als im Vorjahr verdiente. Die Aktionäre bekommen das in Gestalt einer auf 8,25 von 1,00 Franken gesenkten Dividende zu spüren.

Sika gingen 4,7 Prozent niedriger aus dem Handel. Das Unternehmen hatte ohne Angabe finanzieller Details eine Übernahme in den USA mitgeteilt.

March 04, 2025 11:52 ET (16:52 GMT)