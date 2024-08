Aktien-Tipp Daimler Truck-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Die gekürzten Jahresziele lägen rund 6 Prozent unter dem Konsens, schrieb Analystin Daniela Costa am Donnerstagmorgen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Daimler Truck-Aktie am Tag der Analyse

Die Daimler Truck-Aktie notierte um 13:35 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 34,50 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 33,33 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 1 077 558 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 6,3 Prozent zu Buche. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024 / 06:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.