Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Start

Beim LUS-DAX lassen sich am Montagmorgen erneut Gewinne beobachten.

Am Montag bewegt sich der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,20 Prozent fester bei 16 621,50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 16 638,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 556,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 08.12.2023, einen Stand von 16 782,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Wert von 15 292,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, wies der LUS-DAX 14 659,00 Punkte auf.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 1,72 Prozent auf 40,80 EUR), Bayer (+ 0,95 Prozent auf 35,56 EUR), EON SE (+ 0,80 Prozent auf 12,58 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,54 Prozent auf 81,62 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,53 Prozent auf 197,35 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Zalando (-1,39 Prozent auf 18,80 EUR), Daimler Truck (-0,84 Prozent auf 32,97 EUR), Deutsche Telekom (-0,82 Prozent auf 22,25 EUR), adidas (-0,80 Prozent auf 172,10 EUR) und Covestro (-0,72 Prozent auf 52,20 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 523 515 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 160,342 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

