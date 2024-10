Aktien-Tipp Porsche Automobil vz-Analyse: Underweight-Abstufung für Porsche Automobil vz-Aktie von Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat Porsche SE von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 42,50 auf 35,00 Euro gesenkt. Analyst Henning Cosman begründete dies in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse vor allem mit den jüngsten Kurszielsenkungen bei Volkswagen (VW) und dem Sportwagenbauer Porsche AG sowie der eigenen Prognosesenkung der Holding.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Porsche Automobil vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich um 16:03 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,6 Prozent auf 39,14 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 10,58 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 718 274 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2024 fiel die Aktie um 10,9 Prozent. Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 13.11.2024 gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2024 / 01:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2024 / 03:00 / GMT





