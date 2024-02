Aktien-Tipp QIAGEN-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Qiagen anlässlich der jüngst veröffentlichten Jahreszahlen von 48 auf 50 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ziele des Diagnostikspezialisten und Laborzulieferers für das erste Quartal seien zwar wegen des bekannten Gegenwinds nicht überzeugend, und die Geschäfte dürften vor allem zum Ende des Jahres hin besser laufen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sollte sich jedoch in den Prognosen für das Gesamtjahr ausreichend widerspiegeln, sodass der Experte vorerst kein Risiko für die Markterwartungen für 2024 sieht. Zudem seien die mittelfristigen Aussichten weiterhin attraktiv.

Aktienbewertung im Detail: Die QIAGEN-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10:17 Uhr um 0,8 Prozent auf 39,77 EUR ab. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36 938 QIAGEN-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Minus von 2,1 Prozent zu Buche.

