Aktien-Tipp RWE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 49 Euro festgesetzt. Er bleibe bei seiner Kaufempfehlung für die Aktie des Energieversorgers, da der Konsens einige positive Aspekte übersehe, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf die verbesserten Aussichten für die Erträge aus Erneuerbaren Energien in den USA, die positive Entwicklung der Stromnachfrage in Europa sowie ungenutzte Möglichkeiten zur Kapitalausschüttung und Portfolio-Umstrukturierung.

Zwischen Kursziel und Realität: Die RWE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die RWE-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 08:23 Uhr bei 33,25 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 47,37 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 740 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Minus von 16,6 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet.

