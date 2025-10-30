Aktien von Quantum eMotion und D-Wave Quantum ziehen kräftig an - Blicke richten sich auf NVIDIAs NVQLink-Plattform

Mit Rückenwind von KI-Pionier NVIDIA haben die Aktien von Quantum eMotion und D-Wave Quantum in den letzten Tagen deutlich zugelegt.

• Aktien von Quantum eMotion und D-Wave Quantum in den vergangenen Tagen gesucht• NVIDIA liefert mit neuer Plattform Rückenwind• D-Wave Quantum profitiert von Regierungsdeals

Die Papiere von Quantencomputing-Spezialisten gehören dieses Jahr zu den High-Flyern an der Börse. Verbunden damit sind aber starke Kursschwankungen. Dies zeigte sich auch wieder in den letzten Tagen.

So konnte beispielsweise D-Wave Quantum während der vergangene fünf Handelstage um über 11 Prozent zulegen. Am heutigen Donnerstag ging es an der NYSE letztlich um 5,4 Prozent auf 36,11 Dollar aufwärts. Die Aktie von Quantum eMotion sprang auf 5-Tagessicht sogar um über 34 Prozent hoch, verlor am Donnerstag in Toronto aber letztlich 2,86 Prozent auf 4,75 Dollar.

NVQLink-Plattform von NVIDIA im Fokus

Unterstützung erhielten die Quantencomputing-Spezialisten in dieser Woche von Seiten NVIDIAs. Der Chipdesigner hat seine neue NVQLink-Plattform vorgestellt, die Quantenprozessoren mit der Rechenleistung von GPUs verbindet. Zwar betraf dies Quantum eMotion und D-Wave Quantum nicht unmittelbar, jedoch unterstricht es die enorme Bedeutung der gesamten Branche.

Deal mit Italien und US-Regierung

Zudem vermeldete D-Wave vor wenigen Tagen den Abschluss eines bedeutenden 10-Millionen-Euro-Vertrags mit Italien. Wie "Boerse-Global" berichtet, wird das Unternehmen im Rahmen der Q-Alliance-Initiative einen Advantage2™-Quantencomputer nach Italien liefern. Diese konkrete Geschäftsentwicklung, kombiniert mit Marktberichten über potenzielle US-Regierungsbeteiligungen an Quantencomputing-Unternehmen, kommen bei den Anlegern gut an.

Für zusätzlichen Schub sorgten Spekulationen über einen möglichen Deal mit der Trump-Administration. Demnach könnten D-Wave Quantum und weitere Quantencomputer-Hersteller im Tausch gegen eine Beteiligung staatliche Fördergelder erhalten. Inwieweit diese Marktgerüchte stimmen und ob es tatsächlich zu einem solchen Deal kommt ist aber völlig ungewiss.

Die Aussicht auf staatliche Investitionen in den strategisch wichtigen Quantencomputing-Sektor sorgt jedenfalls für neue Kursfantasie. Regierungen weltweit erkennen zunehmend die Bedeutung dieser Zukunftstechnologie, was langfristig orientierte Investoren trotz der kurzfristigen Verwässerungseffekte wieder optimistischer stimmte. Der Italien-Deal unterstreicht D-Waves Fähigkeit, internationale Großaufträge zu gewinnen.

Blick nach vorn

Neue Impulse könnten die anstehenden Bilanzzahlen liefern. D-Wave Quantum gewährt am 6. November einen Blick in seine Bücher. Hierbei erwarten Analysten zwar einen Verlust in Höhe von 0,07 Dollar je Aktie, beim Umsatz gehen sie aber von einem Wachstum um 181,5 Prozent aus.

Redaktion finanzen.at