Aktien von Quantum eMotion und D-Wave Quantum ziehen kräftig an - Blicke richten sich auf NVIDIAs NVQLink-Plattform

Quantenrally 30.10.2025 21:05:00

Mit Rückenwind von KI-Pionier NVIDIA haben die Aktien von Quantum eMotion und D-Wave Quantum in den letzten Tagen deutlich zugelegt.

• Aktien von Quantum eMotion und D-Wave Quantum in den vergangenen Tagen gesucht
• NVIDIA liefert mit neuer Plattform Rückenwind
• D-Wave Quantum profitiert von Regierungsdeals

Die Papiere von Quantencomputing-Spezialisten gehören dieses Jahr zu den High-Flyern an der Börse. Verbunden damit sind aber starke Kursschwankungen. Dies zeigte sich auch wieder in den letzten Tagen.

So konnte beispielsweise D-Wave Quantum während der vergangene fünf Handelstage um über 11 Prozent zulegen. Am heutigen Donnerstag ging es an der NYSE letztlich um 5,4 Prozent auf 36,11 Dollar aufwärts. Die Aktie von Quantum eMotion sprang auf 5-Tagessicht sogar um über 34 Prozent hoch, verlor am Donnerstag in Toronto aber letztlich 2,86 Prozent auf 4,75 Dollar.

NVQLink-Plattform von NVIDIA im Fokus

Unterstützung erhielten die Quantencomputing-Spezialisten in dieser Woche von Seiten NVIDIAs. Der Chipdesigner hat seine neue NVQLink-Plattform vorgestellt, die Quantenprozessoren mit der Rechenleistung von GPUs verbindet. Zwar betraf dies Quantum eMotion und D-Wave Quantum nicht unmittelbar, jedoch unterstricht es die enorme Bedeutung der gesamten Branche.

Deal mit Italien und US-Regierung

Zudem vermeldete D-Wave vor wenigen Tagen den Abschluss eines bedeutenden 10-Millionen-Euro-Vertrags mit Italien. Wie "Boerse-Global" berichtet, wird das Unternehmen im Rahmen der Q-Alliance-Initiative einen Advantage2™-Quantencomputer nach Italien liefern. Diese konkrete Geschäftsentwicklung, kombiniert mit Marktberichten über potenzielle US-Regierungsbeteiligungen an Quantencomputing-Unternehmen, kommen bei den Anlegern gut an.

Für zusätzlichen Schub sorgten Spekulationen über einen möglichen Deal mit der Trump-Administration. Demnach könnten D-Wave Quantum und weitere Quantencomputer-Hersteller im Tausch gegen eine Beteiligung staatliche Fördergelder erhalten. Inwieweit diese Marktgerüchte stimmen und ob es tatsächlich zu einem solchen Deal kommt ist aber völlig ungewiss.

Die Aussicht auf staatliche Investitionen in den strategisch wichtigen Quantencomputing-Sektor sorgt jedenfalls für neue Kursfantasie. Regierungen weltweit erkennen zunehmend die Bedeutung dieser Zukunftstechnologie, was langfristig orientierte Investoren trotz der kurzfristigen Verwässerungseffekte wieder optimistischer stimmte. Der Italien-Deal unterstreicht D-Waves Fähigkeit, internationale Großaufträge zu gewinnen.

Blick nach vorn

Neue Impulse könnten die anstehenden Bilanzzahlen liefern. D-Wave Quantum gewährt am 6. November einen Blick in seine Bücher. Hierbei erwarten Analysten zwar einen Verlust in Höhe von 0,07 Dollar je Aktie, beim Umsatz gehen sie aber von einem Wachstum um 181,5 Prozent aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Quantum-Aktien wie D-Wave im Höhenflug: US-Regierung denkt wohl über Beteiligungen nach
Die Rally geht weiter: Wie lange hält das enorme Momentum der D-Wave-Aktie noch an?
D-Wave Quantum-Aktie: Im Sog von Volatilität und Kurshöhenflügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

D-Wave Quantum 31,48 5,74% D-Wave Quantum
NVIDIA Corp. 175,82 -2,05% NVIDIA Corp.
Quantum eMotion Inc Registered Shs 2,91 -8,78% Quantum eMotion Inc Registered Shs

