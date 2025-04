Aktien von STRABAG und PORR dennoch höher: ABO Asphalt-Bau Oeynhausen war Teil des Baukartells

Die Verstöße gegen Preisabstimmungen und Co erfolgten im Burgenland und in Niederösterreich. Gegen die früheren Mutterfirmen wurde eine Millionengeldbuße verhängt bzw. ist ein Verfahren anhängig, so die BWB am Dienstag.

Das Kartell betrifft die Bauwirtschaft in ganz Österreich, wobei schwerpunktmäßig der Bereich Straßenbau betroffen ist. Betroffen sind sowohl öffentliche aber auch private Auftraggeber. Es handelt sich um eine große Anzahl an Bauvorhaben. Aufgeflogen ist das Kartell 2016 als bei der Kärntner Baufirma Kostmann - spätere Kronzeugin - entsprechende Aufzeichnungen gefunden wurden.

Bisher wurden Strafen von gut 180 Mio. Euro verhängt. Davon entfielen allein 62,35 Mio. Euro auf den Baukonzern PORR, 27,15 Mio. Euro auf Swietelsky und 26,33 Mio. Euro auf Habau. Weil neue Beweismittel aufgekommen sind, wurde das Verfahren gegen den Baukonzern STRABAG noch einmal aufgerollt. Als Kronzeuge in der Baukartell-Causa hatte die STRABAG eine verminderte Geldstrafe von 45,4 Mio. Euro erhalten, im wieder angelaufenen Verfahren ist die Höhe des Bußgeldes offen.

Die STRABAG-Aktie notierte am Dienstag in Wien letztlich 8,82 Prozent im Plus bei 70,30 Euro, während die PORR-Aktie 5,79 Prozent höher bei 28,30 Euro notierte.

