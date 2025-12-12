Aktien von Tilray, Aurora und Canopy Growth im Aufwind dank möglicher Kurskorrektur der US-Behörden

Die Cannabis-Branche steht vor einem möglichen Wendepunkt: Berichte über eine Lockerung der US-Bundesvorschriften beflügeln die Kurse.

• Neuklassifizierung von Cannabis in den USA setzt Signal für Zeitwende• Jüngsten Ergebnisverbesserungen im Blick• Cannabis-Aktien im Aufwind

Neue Klassifizierung von Cannabis in den USA voraus?

Die Aktien großer Cannabisunternehmen wie Tilray, Aurora Cannabis und Canopy Growth geraten am Donnerstagabend in den Fokus der Anleger. Grund ist ein Bericht der Washington Post, laut dem US-Präsident Donald Trump die Neuklassifizierung von Marihuana auf Bundesebene vorbereitet. Demnach soll die Droge von Liste I (u. a. Heroin, LSD) in Liste III herabgestuft werden - eine Kategorie mit anerkannten medizinischen Anwendungen und geringerem Missbrauchsrisiko, wie TipRanks berichtet.

Die geplante Maßnahme würde die gesetzlichen Hürden für die Cannabisbranche deutlich senken: Steuervorteile, leichterer Zugang zu Bankdienstleistungen sowie bessere Finanzierungsmöglichkeiten könnten folgen. Zudem würde die Einstufung den Weg für eine breitere medizinische und kommerzielle Nutzung ebnen und institutionelle Investoren anziehen. Auch wenn das Weiße Haus betont, dass noch keine endgültige Entscheidung gefallen sei, sehen Anleger darin ein Signal für eine mögliche Zeitenwende im US-Cannabismarkt.

Cannabisbranche mit deutlichen Ergebnisverbesserungen

Zuletzt konnten die führenden Cannabisunternehmen im laufenden Geschäftsjahr 2026 zudem ihre Bilanzen deutlich verbessern.

Canopy Growth verringerte seinen Verlust im zweiten Quartal drastisch - von 131,6 Millionen CAD im Vorjahr auf nur noch 1,6 Millionen CAD, was einem Fehlbetrag von 0,01 CAD je Aktie entspricht (Vorjahr: -1,48 CAD).

Tilray überzeugte im ersten Quartal mit einem Umsatzplus von fünf Prozent auf 209,5 Millionen US-Dollar, übertraf damit die Analystenerwartungen und erzielte zugleich einen Gewinn von 1,5 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA legte um neun Prozent auf 10 Millionen US-Dollar zu, während der operative Cashflow um 34 Millionen US-Dollar stieg.

Auch Aurora Cannabis steigerte im zweiten Quartal seinen Umsatz um elf Prozent auf 90,4 Millionen CAD, angetrieben durch starke Zuwächse im internationalen Geschäft (+15 %) und in der Pflanzenvermehrung (+34 %). Die bereinigte Bruttomarge verbesserte sich auf 61 Prozent (Vorjahr: 54 Prozent), der Bruttogewinn stieg um 22 Prozent auf 51,8 Millionen CAD.

Cannabis-Aktien im Blick

Seit dem Bericht zur Neuklassifizierung von Marihuana in den USA sind die Cannabis-Aktien in die Höhe geschossen. Die Canopy Growth-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 18,58 Prozent höher bei 1,34 US-Dollar. Die Papiere von Tilray legen unterdessen um 27,52 Prozent zu auf 10,75 US-Dollar. Für die Anteilsscheine von Aurora Cannabis geht es derweil um 15,38 Prozent aufwärts auf 5,25 US-Dollar.

