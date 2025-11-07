Canopy Growth Aktie

Canopy Growth für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E2FV / ISIN: CA1380357048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Bücher geöffnet 07.11.2025 22:07:08

Canopy Growth-Aktie steigt: Cannabis-Konzern macht weniger Verluste

Canopy Growth-Aktie steigt: Cannabis-Konzern macht weniger Verluste

Mit Spannung haben Anleger auf die Zahlen von Canopy Growth gewartet. Am Freitag öffnete der Cannabis-Konzern vor US-Handelsstart seine Bücher.

Im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 hat Canopy Growth einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erlitten, nachdem im Vergleichszeitraum des Vorjahres ein Minus von 1,48 CAD je Aktie angefallen war. Unter dem Strich blieb ein Minus von 1,64 Millionen CAD nach einem Verlust von 131,550 Millionen CAD vor Jahresfrist.

Zeitgleich erlöste das Unternehmen im Berichtszeitraum 82,998 Millionen CAD. Das war mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als noch Erlöse von 73,958 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Aktie von Canopy Growth zeigte sich im Handel an der NASDAQ letztlich 7,34 Prozent höher bei 1,1700 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tesla-Aktie fester: Boss Elon Musk erhält Chance auf Aktienpaket in Billionenhöhe
Plug Power-Aktie gibt nach: Blick auf Großprojekte vor entscheidender Bilanzvorlage
Quartalszahlen-Schock: Block-Aktie fällt - Cash App vs. Square

Bildquelle: Jarretera / Shutterstock.com

Nachrichten zu Canopy Growth Corpmehr Nachrichten

Analysen zu Canopy Growth Corpmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Canopy Growth Corp 1,02 4,21% Canopy Growth Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen