Ausblick: Canopy Growth veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Im Cannabis-Segment stehen am Freitag Zahlen auf der Agenda

Canopy Growth äußert sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Canopy Growth im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,157 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,480 CAD je Aktie gewesen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 71,2 Millionen CAD - das wäre ein Zuwachs von 13,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 63,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,615 CAD, gegenüber -5,560 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 297,9 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 269,0 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at