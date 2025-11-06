Canopy Growth Aktie
WKN DE: A3E2FV / ISIN: CA1380357048
06.11.2025 22:01:00
Ausblick: Canopy Growth veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Canopy Growth äußert sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Canopy Growth im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,157 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,480 CAD je Aktie gewesen.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 71,2 Millionen CAD - das wäre ein Zuwachs von 13,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 63,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,615 CAD, gegenüber -5,560 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 297,9 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 269,0 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
