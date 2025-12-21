|Absatzboost
Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz und Co.: Bundesprämie für E-Autos in Deutschland könnte Absatz stark steigern
Die europäische E-Auto-Produktion wird nach Einschätzung der Berater nicht ausreichen, um den Bedarf vollständig zu decken. Deloitte-Autobranchenfachmann Harald Proff plädiert dafür, die Förderung an die Herstellungsregion zu knüpfen: "Um die europäische Automobilwirtschaft tatsächlich zu fördern, müssen jedoch Local-Content-Kriterien definiert werden, damit wir nicht Gefahr laufen, mit deutschen Steuergeldern Importfahrzeuge aus China zu subventionieren."
Unter Local Content wird der Anteil an der Wertschöpfung verstanden, der in einer Region erbracht, also nicht importiert wird.
Bundesumweltministerium brütet
Die Bundesregierung hatte im Oktober die Wiedereinführung einer E-Auto-Kaufprämie angekündigt, die im Laufe des nächsten Jahres kommen soll. Das Bundesumweltministerium sitzt derzeit an der Ausarbeitung des Programms. Bezuschusst werden sollen Kauf oder Leasing von Batterieautos und Plug-in-Hybriden. Gedacht ist die Förderung für weniger Betuchte, die Einkommensgrenze soll bei 80.000 Euro Haushaltsjahreseinkommen liegen, plus je 5.000 Euro für bis zu zwei Kinder.
Chinas Hersteller drängen auf den europäischen Markt
Das Programm wird nach derzeitigem Stand ohne die von Deloitte geforderten "Local Content"-Kriterien aufgelegt. Die Bundesregierung will "schnellstmöglich" EU-konforme Kriterien und tragfähige EU-Präferenzregelungen erarbeiten, wie es auf der Webseite des Umweltministeriums heißt. "Diese Vorgaben werden später in das laufende Förderprogramm integriert." Chinas Elektroauto-Hersteller haben in den vergangenen Jahren große Überkapazitäten aufgebaut und sind dringend auf Exporte angewiesen, um die Bilanzen aufzubessern.
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.