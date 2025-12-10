Uber Aktie
VW-Aktie stabil: Selbstfahrender Elektro-Bulli kommt nach Oslo
Oslo ist nach Hamburg und Berlin die dritte Stadt in Europa, in der Moia den selbstfahrenden ID. Buzz AD an den Start schickt. Im kommenden Jahr soll früheren Angaben zufolge Los Angeles in den USA folgen, wo Moia mit dem Fahrdienst Uber kooperiert.
Bisher sind die selbstfahrenden VW-Busse noch mit einem Sicherheitsfahrer hinter dem Steuer unterwegs, der notfalls eingreifen kann. Bis Ende 2026 will VW früheren Angaben zufolge in Europa und den USA die Zulassung für den fahrerlosen Betrieb erhalten. Danach könne auf den bisher noch vorgeschriebenen Sicherheitsfahrer verzichtet werden. Testfahrten mit Prototypen gibt es bereits seit 2021.
Die VW-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,05 Prozent höher bei 106,90 Euro.
