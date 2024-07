Aktien Wien Schluss: Dritter Tag in Folge mit Gewinnen

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit Kursgewinnen geschlossen. Nach einem schwächeren Start drehte der österreichische Leitindex ATX am Vormittag ins Plus und ging 0,56 Prozent höher auf 3.706,36 Punkten aus dem Handel. Er absolvierte damit den dritten Gewinntag in Serie. Auch der marktbreite ATX Prime legte um 0,58 Prozent auf 1.855,52 Zähler zu. Das europäische Börsenumfeld zog noch etwas deutlicher an - weiterhin stützen international die Hoffnungen auf baldige US-Zinssenkungen.

Am Vortag hatten frische Inflationszahlen die Zinssenkungshoffnungen befeuert. Vor dem Wochenende wurden weitere US-Daten veröffentlicht. So stiegen die US-Erzeugerpreise im Juni deutlich stärker als erwartet. Zudem hat sich die Stimmung der US-Konsumenten im Juli überraschend eingetrübt. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen sank auf 66,0 Punkte von 68,2 Zählern im Juni, Ökonomen hatten mit einem leichten Anstieg auf 68,5 Punkte gerechnet.

In Wien blieb die Meldungslage vor dem Wochenende mager, mit Blick auf die Branchentafel konnten Ölwerte zulegen, diese zeigten sich europaweit gut gesucht. OMV beendeten die Sitzung 0,9 Prozent höher, Anteilsscheine des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann kletterten um 1,9 Prozent nach oben. Auch einige Industriewerte wurden gekauft; RHI Magnesita gewannen 3,6 Prozent, Andritz kletterten 2,1 Prozent und voestalpine verteuerten sich um 1,7 Prozent.

Auch einige im ATX schwer gewichtete Banken erholten sich im Verlauf und stützten den Leitindex: So gewannen Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) 2,3 Prozent, BAWAG legten 0,3 Prozent zu - nur Erste Group (Erste Group Bank) gaben 0,1 Prozent nach. Addiko Bank verloren 1,8 Prozent./spa/kat/APA/men