Aktienempfehlung Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Citigroup Corp. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Buy" belassen. Berichte über Lieferkettenprobleme änderten nichts an der grundsätzlich positiven Anlagestory, schrieb Analyst Charles Armitage in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Airbus habe sich bei seinem Flugzeug-Auslieferungsziel für 2024 ohnehin einen Risikopuffer gelassen. Entscheidend sei, dass die Nachfrage hoch bleibe. Armitage sieht etwaige Kursrückschläge als Kaufchance.

Aktienanalyse online: Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:06 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 157,04 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 20,99 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 85 112 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 14,1 Prozent zu Buche. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2024 wird Airbus SE (ex EADS) voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren.

