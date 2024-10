Aktienempfehlung Covestro-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Covestro mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire sieht laut seinem Kommentar zum ADNOC-Übernahmeangebot vom Dienstag kaum regulatorische Hürden.

Um 13:06 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 58,00 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 10,34 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4 100 897 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 10,1 Prozent zu Buche. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2024 wird Covestro voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren.

