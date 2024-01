Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mittags mit Gewinnen

Am Mittwoch gewinnt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,12 Prozent auf 16 708,50 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,677 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,088 Prozent auf 16 703,12 Punkte an der Kurstafel, nach 16 688,36 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 16 656,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 753,69 Einheiten.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 0,542 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, den Stand von 16 759,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.10.2023, lag der DAX noch bei 15 423,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.01.2023, wies der DAX einen Wert von 14 774,60 Punkten auf.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 2,02 Prozent auf 85,02 EUR), Rheinmetall (+ 1,74 Prozent auf 310,40 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,51 Prozent auf 27,61 EUR), SAP SE (+ 1,48 Prozent auf 141,34 EUR) und Porsche (+ 1,14 Prozent auf 78,38 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen QIAGEN (-2,13 Prozent auf 40,80 EUR), Bayer (-1,74 Prozent auf 34,98 EUR), Symrise (-1,55 Prozent auf 97,82 EUR), Covestro (-1,48 Prozent auf 50,54 EUR) und Sartorius vz (-1,45 Prozent auf 319,00 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 318 271 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 162,331 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

