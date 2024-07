Aktienempfehlung Sartorius vz-Analyse: Oddo BHF bewertet Sartorius vz-Aktie besser

Die Investmentbank Oddo BHF hat Sartorius von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 266 auf 260 Euro gesenkt. Der Laborausrüster dürfte sich dynamischer entwickeln als der gesamte Biopharma-Markt, schrieb Analyst Oliver Metzger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte begründet diese Erwartung mit dem relativ starken Engagement bei neuartigen Biologika und dem Fokus auf Einwegkomponenten. Der Prozess des Lagerabbaus auf Kundenseite dürfte bald enden. Seiner Ansicht nach ist die erwartete Kürzung der Unternehmensprognosen für das laufende Geschäftsjahr bereits weitgehend im Aktienkurs berücksichtigt.

Aktienauswertung: Die Sartorius vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:29 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 225,70 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 15,20 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten 12 722 Sartorius vz-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2024 32,1 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Sartorius vz am 19.07.2024 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

