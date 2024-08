Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die QIAGEN-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Qiagen auf "Neutral" belassen, das in US-Dollar lautende Kursziel dabei aber von 46 auf 50 Dollar angehoben. Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist habe die Erwartungen im abgelaufenen Quartal übertroffen, schrieb Analyst Dan Leonard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Markttrends deckten sich mit denen der Wettbewerber.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der QIAGEN-Aktie zur Zeit der Analyse

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:03 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 42,14 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 91 854 QIAGEN-Aktien. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2024 3,7 Prozent.

