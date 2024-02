Schwacher Handel in Frankfurt: DAX gibt schlussendlich nach

Am Mittwoch tendierte der DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,65 Prozent leichter bei 16 921,96 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,714 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,073 Prozent tiefer bei 17 020,77 Punkten in den Handel, nach 17 033,24 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 17 021,55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 907,15 Punkten lag.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,024 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, einen Stand von 16 594,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.11.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 15 152,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.02.2023, wurde der DAX auf 15 320,88 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,910 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 17 049,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 2,42 Prozent auf 347,70 EUR), Hannover Rück (+ 1,72 Prozent auf 230,60 EUR), BMW (+ 1,62 Prozent auf 99,14 EUR), QIAGEN (+ 1,13 Prozent auf 40,06 EUR) und SAP SE (+ 0,96 Prozent auf 168,00 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Deutsche Bank (-5,58 Prozent auf 11,60 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-5,21 Prozent auf 42,09 EUR), Infineon (-5,12 Prozent auf 31,88 EUR), Commerzbank (-3,35 Prozent auf 10,38 EUR) und Bayer (-1,73 Prozent auf 28,70 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 17 833 369 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 192,439 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,85 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at