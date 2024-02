Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter

Der LUS-DAX verlor am Mittwochabend an Wert.

Am Mittwoch verbuchte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende Verluste in Höhe von 0,59 Prozent auf 16 934,50 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 17 053,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 911,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 16 590,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 07.11.2023, den Wert von 15 159,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.02.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 420,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,14 Prozent aufwärts. Bei 17 060,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 2,42 Prozent auf 347,70 EUR), Hannover Rück (+ 1,72 Prozent auf 230,60 EUR), BMW (+ 1,62 Prozent auf 99,14 EUR), QIAGEN (+ 1,13 Prozent auf 40,06 EUR) und SAP SE (+ 0,96 Prozent auf 168,00 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Deutsche Bank (-5,58 Prozent auf 11,60 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-5,21 Prozent auf 42,09 EUR), Infineon (-5,12 Prozent auf 31,88 EUR), Commerzbank (-3,35 Prozent auf 10,38 EUR) und Bayer (-1,73 Prozent auf 28,70 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17 833 369 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 192,439 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,77 zu Buche schlagen. Mit 7,85 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at