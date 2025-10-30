Al Safat Tech: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Al Safat Tech hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 29,63 Prozent auf 0,2 Millionen KWD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,3 Millionen KWD gelegen.

Redaktion finanzen.at