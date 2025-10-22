Alcoa Corp. Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Alcoa Corp. (AA):

Earnings: $232 million in Q3 vs. $90 million in the same period last year. EPS: $0.88 in Q3 vs. $0.38 in the same period last year. Excluding items, Alcoa Corp. reported adjusted earnings of -$6 million or -$0.02 per share for the period.

Analysts projected -$0.05 per share Revenue: $2.995 billion in Q3 vs. $2.904 billion in the same period last year.