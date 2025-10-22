Alcoa Aktie
WKN DE: A2ASZ7 / ISIN: US0138721065
|
22.10.2025 22:16:38
Alcoa Corp. Q3 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Alcoa Corp. (AA):
Earnings: $232 million in Q3 vs. $90 million in the same period last year. EPS: $0.88 in Q3 vs. $0.38 in the same period last year. Excluding items, Alcoa Corp. reported adjusted earnings of -$6 million or -$0.02 per share for the period.
Analysts projected -$0.05 per share Revenue: $2.995 billion in Q3 vs. $2.904 billion in the same period last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alcoa Corpmehr Nachrichten
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: Alcoa legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|Ausblick: Alcoa legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.07.25
|Anleger setzen auf Century Aluminium-Aktie als Alternative zu Alcoa vor dessen Quartalszahlen (finanzen.at)
|
01.07.25
|Erste Schätzungen: Alcoa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Alcoa Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alcoa Corp
|31,00
|-3,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt im Plus -- DAX schlussendlich mit Verlusten -- US-Märkte gaben nach -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt konnte seine anfänglichen Gewinne zur Wochenmitte nicht verteidigen. Der deutsche Leitindex steckte unterdessen Verluste ein. Auch die Wall Street notierte leichter. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch in Rot.