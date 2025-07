Anleger setzen auf Century Aluminium-Aktie als Alternative zu Alcoa vor dessen Quartalszahlen

Kurz vor wichtigen Quartalszahlen von Alcoa rückt ein anderer Vertreter des Rohstoffsektors zunehmend in den Anlegerfokus. Die Kurse ziehen an.

• Century Aluminium-Aktie steigt innerhalb von fünf Tagen um 12 Prozent• Zölle und Branchenrotation als mögliche Kurstreiber• Anleger setzen auf Century Aluminium als Alternative zu Alcoa

Mit Century Aluminium ist zuletzt ein Rohstoffunternehmen zunehmend auf den Einkaufszetteln von Investoren gelandet: Die Aktie des Konzerns hat in den letzten fünf Handelstagen an der NASDAQ rund zwölf Prozent zugelegt - allein am Freitag zog der Titel um 6,70 Prozent auf 20,71 US-Dollar an. Am Montag legt die Rally jedoch eine Pause ein: Die Century Aluminium-Aktie verliert zeitweise 2,2 Prozent auf 20,26 US-Dollar.

Was steckt hinter der Rally?

Kursbewegende aktuelle Unternehmensnachrichten gibt es nicht, allerdings könnten die zeitnah anstehenden Branchenzahlen ihre Schatten voraus werfen. Noch in dieser Woche wird der Century-Konkurrent Alcoa seine Bücher öffnen und über seine Geschäftsentwicklung im abgelaufenen zweiten Quartal berichten. Analysten rechnen damit, dass der Aluminiumhersteller im Berichtsquartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn zulegen konnte: Während man bei den Erlösen einen Wert von 2,909 Milliarden US-Dollar in Aussicht stellt (Vorjahr: 2,831 Milliarden US-Dollar), wird der Gewinn je Aktie den Expertenschätzungen zufolge voraussichtlich von 0,100 US-Dollar auf 0,329 US-Dollar zulegen.

Da die Alcoa-Aktie TipRanks zufolge nur ein überschaubares Aufwärtspotenzial von rund fünf Prozent auf 32,81 US-Dollar hat und als "moderater Kauf" bewertet wird, suchen Anleger möglicherweise Alternativinvestments aus der Branche und sind vor diesem Hintergrund auf Century Aluminium gestoßen.

Nach den jüngsten Kursgewinnen ist hier aber von Analystenseite aus sogar eine Überbewertung zu sehen: Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 19,75 US-Dollar rund 4,6 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Rückenwind durch neue Zollpolitik

Century Aluminium profitiert wohl auch von der jüngsten handelspolitischen Entscheidung der US-Regierung. Das Unternehmen befürwortet ausdrücklich die Entscheidung von Präsident Trump, die US-Zölle auf Aluminiumimporte von 25 Prozent auf 50 Prozent anzuheben.

In einer Stellungnahme im Juni bezeichnete Century Aluminium diese Maßnahme als wichtigen Schritt für die Versorgungssicherheit und Investitionen am US-Standort. Die höheren Zölle könnten dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ausländischen Konkurrenten verschaffen.

"Präsident Trump hat sich entschieden für die US-Aluminiumproduktion und amerikanische Arbeitsplätze eingesetzt", wird Jesse Gary, Präsident und CEO von Century Aluminium, in einer Pressemitteilung zitiert. "Wir danken Präsident Trump dafür, dass er Amerika erneut an erste Stelle gesetzt und den Wiederaufschwung der heimischen Aluminiumindustrie unterstützt hat".

Finanzielle Herausforderungen im ersten Quartal

Auch bei Century Aluminium stehen demnächst die Zweitquartalszahlen auf der Agenda. Ob diese bereits positive Effekte der Trumpschen Zollpolitik zeigen, bleibt abzuwarten.

Im ersten Quartal war Century Aluminium noch mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Der Nettogewinn fiel mit 29,7 Millionen US-Dollar deutlich niedriger aus als im Vorquartal. Diese Entwicklung wurde hauptsächlich durch gestiegene Kosten und Verluste aus Absicherungsgeschäften verursacht. Das operative Ergebnis (EBITDA) lag bei 78 Millionen US-Dollar. Für das zweite Quartal gab das Management einen positiven Ausblick ab, was auf eine mögliche finanzielle Erholung hindeutet.

Globale Präsenz als strategischer Vorteil

Century Aluminium verfügt über eine diversifizierte internationale Präsenz, die über die US-Standorte hinausgeht. Das Unternehmen betreibt auch Werke in Island, den Niederlanden und Jamaika, was ihm eine gewisse Risikodiversifizierung ermöglicht.

Diese globale Aufstellung könnte sich als strategischer Vorteil erweisen, besonders in Zeiten geopolitischer Spannungen und volatiler Rohstoffmärkte.





Redaktion finanzen.at