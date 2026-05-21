Alembic legte Quartalsergebnis vor

Alembic gab am 19.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 2,61 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alembic 2,67 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Alembic im vergangenen Quartal 600,4 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alembic 602,7 Millionen INR umsetzen können.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 12,36 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 12,10 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Alembic im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,40 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 2,22 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at