Asiens Börsen teils deutlich tiefer

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag mit Verlusten.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt ging es am Mittwoch seitwärts.

Der ATX baute seinen anfänglich noch kleinen Gewinn im weiteren Verlauf zunächst noch aus und überstieg dabei sogar seinen Rekordstand auf Schlusskursbasis vom Pfingstmontag bei 6.148,24 Einheiten. Doch dann verließ die Anleger der Mut und der heimische Leitindex schloss am Abend mit einem geringfügigen Abschlag von 0,08 Prozent bei 6.095,30 Punkten.

Eine finale Einigung zwischen den USA und Iran lässt weiter auf sich warten, wobei Hoffnungen auf ein Abkommen dominieren, schrieben die Helaba-Analysten.

In Wien hat sich die Regierung derweil auf die Einführung eines Energiekrisenmechanismus zur Deckelung der Strompreise im Krisenfall geeinigt. So soll der Arbeitspreis von Strom für Haushalte in anhaltenden Preiskrisen bei 10 Cent pro kWh begrenzt werden. Kommen soll außerdem ab 2027 ein vergünstigter Industriestrompreis für energieintensive Betriebe, wie die Dreierkoalition am Mittwoch nach dem Ministerrat ankündigte.

Österreichs Industrie verzeichnete im Mai ein leichtes Wachstum. Dabei ist die Nachfrage sogar leicht zurückgegangen, auch die Beschäftigung ist gesunken. Die leichte Verbesserung der Industriekonjunktur sei wohl "nicht trotz, sondern wegen der Belastungen durch den Nahostkonflikt erfolgt, als Folge von Anpassungsmaßnahmen der Betriebe an ungünstigere Rahmenbedingungen", analysiert UniCredit Bank Austria Chefökonom Stefan Bruckbauer die Zahlen des EinkaufsManagerIndexes.

Am heimischen Aktienmarkt rückte die PORR mit einer Zahlenvorlage in den Fokus. Der Baukonzern sieht sich weiter auf Wachstumskurs.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt blieben zur Wochenmitte vorsichtig.

Der DAX gab im Handelsverlauf seine frühen Gewinne wieder ab und ging letztlich mit einem geringfügigen Minus von 0,03 Prozent bei 25.177,80 Punkten in den Feierabend.

Nach wie vor setzen die Anleger laut Anna Macdonald von der Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown auf den Dauerbrenner Künstliche Intelligenz (KI). Zudem halten die Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg an - auch wenn sich jüngst erneut gezeigt hat, dass "die Friedensglocke verfrüht geläutet wurde", wie Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners schrieb.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen.

Der Dow Jones Industrial startete marginal fester und hielt sich im weiteren Verlauf im Plus. Dabei markierte er bei 50.830,41 Zählern ein neues Rekordhoch. Er verabschiedete sich 0,36 Prozent stärker bei 50.644,34 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite stieg zur Eröffnung leicht an, fiel dann in die Verlustzone, kämpfte sich im Verlauf jedoch wieder an die Nulllinie zurück. Er beendete den Tag mit einem minimalen Plus von 0,07 Prozent bei 26.674,73 Zählern.

Der US-Leitindex hat seine Vortagesverluste wettgemacht und ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Als Antrieb erwiesen sich Hoffnungen, dass sich die USA und der Iran einer Einigung zur vollständigen Öffnung der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormus nähern. Die Hoffnung zeigte sich auch an den wieder gesunkenen Ölpreisen. Sinkende Anleiherenditen stützen die Kurse ebenfalls.

Bei den Technologie-Werten haben hingegen leichte Gewinnmitnahmen eingesetzt.

ASIEN

An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag abwärts.

In Tokio gibt der Nikkei 225 deutliche 1,62 Prozent ab auf 63.946,76 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen leichte 0,14 Prozent auf 4.087,86 Stellen.

In Hongkong notiert der Hang Seng unterdessen kräftige 2,32 Prozent tiefer bei 24.740,39 Punkten.

Mit teils deutlichen Abgaben zeigen sich die asiatischen Börsen am Donnerstag. Neuerliche Angriffe der USA auf den Iran dämpfen die jüngsten Hoffnungen auf ein baldiges Friedensabkommen zwischen den beiden Ländern. Das US-Militär hat nahe der Straße von Hormus eine iranische Stellung angegriffen, von der aus Drohnen gesteuert wurden. Zudem seien vier Drohnen abgeschossen worden. US-Präsident Trump sagte überdies am Mittwoch, der Iran verkalkuliere sich, wenn er glaube, er werde seine Position aufweichen, um eine längere Pattsituation mit Teheran zu vermeiden.

Abzulesen ist die Entwicklung vor allem am Ölpreis. Hier geht es nach oben. Damit setzt sich die jüngste volatile Entwicklung fort. Am Vortag hatten die Ölpreise noch deutlich nachgegeben.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX