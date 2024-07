Alibaba-Aktie gewinnt: Alibaba investiert Milliarden in Rückkauf eigener Aktien

• Alibaba mit erheblicher Steigerung der Aktienrückkäufe• Alibaba gibt in Q2 5,8 Milliarden US-Dollar für den Rückkauf von Aktien aus• Alibaba-Aktie profitiert

Alibaba erhöht Aktienrückkäufe

Wie der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba am Dienstag bekannt gegeben hat, habe das Unternehmen seine Aktienrückkäufe weiter erhöht. Noch vor Börsenbeginn gab das Unternehmen bekannt, dass es im zweiten Quartal des Jahres 5,8 Milliarden US-Dollar für den Rückkauf von umgerechnet 77 Millionen American Depositary Shares ausgegeben habe, berichtet MarketWatch. Verglichen mit den 4,8 Milliarden US-Dollar im vorangegangenen Quartal zeigt sich hier ein deutlicher Anstieg. Im Quartal zum 31. Dezember wurden Aktien im Wert von 2,9 Milliarden US-Dollar zurückgekauft.

Der durchschnittliche Rückkaufpreis pro American Depositary Share (ADS), den Alibaba bezahlt hat, beträgt 75,32 US-Dollar. Dieser liegt unter dem volumengewichteten Durchschnittspreis der ADS im Quartal von 76,68 US-Dollar, jedoch über dem Kurs von 72 US-Dollar zum Ende des Quartals, so MarketWatch weiter. Gegenüber dem Jahresviertel, das zum 30. September endete, habe das Unternehmen seine Aktienrückkäufe sogar um mehr als das Dreifache gesteigert (1,7 Milliarden Dollar).

Alibaba gab außerdem bekannt, dass das Unternehmen in den letzten vier Quartalen insgesamt 15,2 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe ausgegeben hat, was etwa 9,29 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung von 163,68 Milliarden US-Dollar entspricht.

Alibaba-Aktie reagiert freundlich

Alibabas an der Börse in den USA gehandelte Aktien legten am Dienstag um 2,08 Prozent zu. Und auch am Mittwoch scheint es weiter bergauf zu gehen, wenn auch etwas gemäßigter. Im vorbörslichen NYSE-Handel geht es für die ADS-Papiere des Unternehmens zeitweise um 0,58 Prozent aufwärts auf 74,11 US-Dollar. An der Hongkonger Börse legte die Alibaba-Aktie letztlich um 2,48 Prozent auf 72,20 Hongkong-Dollar zu.

