Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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24.07.2026 12:07:20
AliExpress hit with record EU fine
The Chinese retailer has become the latest major online marketplace to face penalties under the EU’s Digital Services Act.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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