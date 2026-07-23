STMicroelectronics Aktie
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
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23.07.2026 14:27:49
STMicroelectronics hit by doubts over AI spending boom
Franco-Italian chipmaker’s third-quarter sales forecast misses analysts’ expectationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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