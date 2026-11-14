14.11.2026 08:23:38

Alkoholverbot an Bahnhöfen: Bahn zieht positive Bilanz

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat einen Monat nach Einführung des Alkoholverbots an Bahnhöfen eine positive Zwischenbilanz gezogen. Seit Inkrafttreten der Regelung Mitte Oktober hätten Sicherheitskräfte bereits mehr als 15.000 Menschen angesprochen, die mit Alkohol an Bahnhöfen unterwegs gewesen seien, sagte eine Bahn-Sprecherin den Funke-Medien.

In den allermeisten Fällen zeigten sich die Betroffenen einsichtig und steckten ihre Flaschen weg oder verließen den Bahnhof. "Nur vereinzelt gab es Hausverweise", sagte die Sprecherin. Das Verbot führe zu weniger Müll, weniger Konflikten und einem angenehmeren Umfeld für Reisende und Beschäftigte.

Mit der Regelung setze die Bahn einen weiteren Baustein für mehr Sicherheit und Sauberkeit um. Einer aktuellen repräsentativen Umfrage zufolge sprechen sich 80 Prozent der Befragten für das Alkoholkonsumverbot aus, wie die Sprecherin erklärte.

Ausnahmen in Bahnhofsgaststätten - und in Zügen

Seit dem 15. Oktober darf bundesweit an allen Bahnhöfen der Deutschen Bahn inklusive der Bahnsteige kein Alkohol mehr getrunken werden. Ausgenommen sind Gaststätten in den Bahnhöfen. Auch in den Zügen darf in der Regel weiter Alkohol getrunken werden - in den Bordbistros der Fernzüge verkauft die Bahn ihn sogar selbst.

Umgesetzt wird das Verbot von Teams der DB Sicherheit im Rahmen ihrer Streifengänge. Die Bundespolizei werde nur bei Konflikten hinzugezogen. Die Bahn hat nach eigenen Angaben die Zahl ihrer Sicherheitskräfte seit dem vergangenen Jahr von 4.500 auf 5.000 erhöht./lig/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01:19 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen