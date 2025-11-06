Alliant Energy Aktie
WKN: 855870 / ISIN: US0188021085
|
07.11.2025 00:13:47
Alliant Energy Corp Q3 Profit Decreases, Misses Estimates
(RTTNews) - Alliant Energy Corp (LNT) released a profit for third quarter that Decreased from last year and missed the Street estimates.
The company's bottom line totaled $281 million, or $1.09 per share. This compares with $295 million, or $1.15 per share, last year.
Excluding items, Alliant Energy Corp reported adjusted earnings of $1.12 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $1.19 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 11.9% to $1.210 billion from $1.081 billion last year.
Alliant Energy Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $281 Mln. vs. $295 Mln. last year. -EPS: $1.09 vs. $1.15 last year. -Revenue: $1.210 Bln vs. $1.081 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $3.17 - $3.23
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alliant Energy Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Alliant Energy Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Alliant Energy Corp.
|58,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.