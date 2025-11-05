Alliant Energy Aktie
WKN: 855870 / ISIN: US0188021085
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Alliant Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Alliant Energy wird am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,19 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Alliant Energy 1,15 USD je Aktie eingenommen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,24 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 14,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,08 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,22 USD, gegenüber 2,69 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 4,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,98 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
