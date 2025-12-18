Allstate Aktie
WKN: 886429 / ISIN: US0200021014
|
18.12.2025 14:40:24
Allstate Reports November Catastrophe Losses Of $36 Million
(RTTNews) - The Allstate Corporation (ALL) on Thursday reported estimated catastrophe losses for November of $36 million after-tax.
Total catastrophe losses for October and November combined were $101 million after-tax.
Total policies in force in November were 38,207, up 0.1% from the previous month and 1.5% higher than a year ago.
On Wednesday, Allstate shares declined 0.21% to $209.08.
