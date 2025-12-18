Allstate Aktie

Allstate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886429 / ISIN: US0200021014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.12.2025 14:40:24

Allstate Reports November Catastrophe Losses Of $36 Million

(RTTNews) - The Allstate Corporation (ALL) on Thursday reported estimated catastrophe losses for November of $36 million after-tax.

Total catastrophe losses for October and November combined were $101 million after-tax.

Total policies in force in November were 38,207, up 0.1% from the previous month and 1.5% higher than a year ago.

On Wednesday, Allstate shares declined 0.21% to $209.08.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Allstate Corp.mehr Nachrichten