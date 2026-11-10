Alpha Pro TechShs Aktie
WKN: 907487 / ISIN: US0207721095
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10.11.2026 18:55:45
Alpha Pro Tech Q3 Profit Climbs
(RTTNews) - Alpha Pro Tech (APT) announced earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $1.93 million, or $0.19 per share. This compares with $0.976 million, or $0.09 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.3% to $16.60 million from $14.78 million last year.
Alpha Pro Tech earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.93 Mln. vs. $0.976 Mln. last year. -EPS: $0.19 vs. $0.09 last year. -Revenue: $16.60 Mln vs. $14.78 Mln last year.
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